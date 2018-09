MONTRÉAL — Au moins 543 bains n’ont pas été donnés depuis le début de l’été et 761 tournées de changements de culottes d’incontinence n’ont pas été faites.

Ce sont quelques-unes des statistiques sur les services qui n’ont pu être dispensés dans les CHSLD qu’a compilées le Syndicat québécois des employés de service, affilié à la FTQ.

Le SQEES a rencontré la presse, lundi, pour dévoiler le résultat d’une enquête maison auprès de ses 5300 préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans le réseau de la santé. Plus de 10% d’entre eux ont répondu, puisque le syndicat a reçu 543 formulaires remplis par ses membres préposés aux bénéficiaires. Et les formulaires devaient être signés; il ne s’agit donc pas de vagues plaintes anonymes.

En plus des manques de bains et de changements de culottes d’incontinence, ces préposés ont dénombré 542 lavages à la débarbouillette qui n’ont pu être faits depuis le début de l’été, 657 repositionnements de bénéficiaires et 824 promenades de résidants qui n’ont pu être faits.

Au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, Sylvie Nelson, présidente du SQEES, a dit voir là une illustration du manque d’effectif et de la surcharge de travail des préposés aux bénéficiaires.

Leurs conditions de travail, et non seulement salariales, doivent être améliorées, a-t-elle plaidé.