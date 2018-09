Voici quelques citations de la journée de lundi dans la campagne électorale:

«La principale question, « the ballot question », c’est: est-ce qu’avec le problème important de pénurie de main-d’oeuvre que l’on connaît, est-ce qu’il est approprié de proposer de réduire le nombre de travailleurs qui viennent de l’étranger?» – Philippe Couillard, qui s’en prend aux caquistes et aux péquistes, qui veulent respectivement limiter à 40 000 et à entre 35 000 et 40 000 le nombre de nouveaux arrivants au Québec.

«(Les gens diront) voilà un endroit où l’on n’est pas accueillant, où l’on ferme des portes alors que partout les gens sont en concurrence pour les talents dans le monde.» – Philippe Couillard.

«M. Couillard, à chaque fois qu’on parle d’immigration, on dirait qu’il n’est pas capable d’en parler sereinement. C’est un sujet très sensible pour lui.» – François Legault.

«Il y a des sujets qui me paraissent au-delà de ce qu’on peut appeler la ligne rouge. Je comprends que de parler de l’anniversaire d’Hitler, c’est de l’humour, mais faire de l’humour avec l’un des plus importants meurtriers de l’histoire de l’humanité, ça me paraît douteux. Pour le reste, c’est au PQ de se gouverner.» – Philippe Couillard, concernant des propos de la candidate péquiste Michelle Blanc sur les juifs hassidiques et sur Hitler.

«De l’humour noir, c’est de l’humour noir. (…) Si M. Couillard veut interdire l’humour noir, c’est un choix.» – Jean-François Lisée.

«Cette conversation est, à mon avis, ridicule. Là, ce qu’on est en train de faire, c’est d’essayer savoir si de l’humour noir était en contexte ou pas… c’est de l’humour noir!» – Jean-François Lisée.