QUÉBEC — Les libéraux ont une fois de plus courtisé les électeurs âgés et les jeunes, mardi.

Le chef libéral Philippe Couillard a promis, s’il est réélu pour un deuxième mandat, d’offrir le transport public gratuit aux aînés de 65 ans et plus et aux étudiants à temps plein, une mesure évaluée à 200M$.

Au total, environ 80 000 aînés et quelque 200 000 étudiants à temps plein seraient visés par cette mesure.

De passage au cégep Montmorency, à Laval, M. Couillard a profité de l’occasion pour mettre l’accent sur le transport collectif. Il s’est engagé à interpeller la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour envisager un éventuel prolongement du Réseau express métropolitain (REM) présentement en construction, vers Mirabel, au nord de Montréal.

PQ: contre les «salaires scandaleux»

De son côté, le chef péquiste, Jean-François Lisée, s’est insurgé mardi, à Montréal, contre les «salaires scandaleux» versés aux dirigeants d’entreprises.

Si le PQ est porté au pouvoir, il promet donc de créer une taxe «glouton» qui viserait les entreprises où on observe un écart important entre le revenu versé aux dirigeants et celui versé aux employés.

La taxe «glouton» de 10% la première année, en 2021, puis de 25% l’année suivante, s’appliquerait aux entreprises dont la moyenne salariale des cinq dirigeants les mieux payés serait de 30 fois supérieure à la moyenne salariale des employés.

Un gouvernement péquiste verrait aussi à encadrer et limiter les revenus des dirigeants de sociétés d’État.

CAQ: Fécondation in vitro gratuite

Pendant ce temps, la Coalition avenir Québec (CAQ) continue de tenter de séduire les couples en âge de procréer.

Un gouvernement caquiste verrait à rendre gratuit le premier cycle de traitement de fécondation in vitro pour les couples infertiles, une mesure évaluée à 16M$.

QS: Question de l’urne

À Carleton, en Gaspésie, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a dit considérer pour sa part que la «question de l’urne», le jour de l’élection, le 1er octobre, serait la lutte aux changements climatiques.