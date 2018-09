LAVAL, Qc — Le chef caquiste François Legault a interpellé mardi son adversaire libéral Philippe Couillard pour qu’il dévoile le nombre d’immigrants qu’il voudrait accueillir dans les prochaines années avant le premier débat des chefs, prévu jeudi.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) veut baisser le seuil annuel d’immigration pour qu’il passe de 50 000 à 40 000, alors que le chef libéral a évoqué une hausse «éventuelle» du seuil.

M. Couillard n’a toutefois pas voulu préciser de quel ordre serait cette augmentation.

Le chef caquiste croit que les Québécois ont le droit de le savoir, à temps pour le débat.

«En 2002, avant que les libéraux arrivent au pouvoir, on recevait 37 000 immigrants, pis la première année complète des libéraux, on en recevait 44 000. Est-ce qu’on va en recevoir 60 000? 70 000?», a-t-il déclaré en conférence de presse.

Lors d’un rassemblement militant à Montréal-Nord, la veille, M. Legault a martelé que son objectif était de mieux intégrer les immigrants — «en prendre moins, mais en prendre soin», a-t-il déclaré.

Et cette baisse du seuil serait temporaire sous un gouvernement de la CAQ, a-t-il rappelé mardi.

«Il faut y aller graduellement. On prend un pas de recul temporairement et au fur et à mesure que notre capacité d’intégration, on va pouvoir l’augmenter, eh bien, on va pouvoir augmenter le nombre.»