MONTRÉAL — Les poids lourds économiques des quatre principaux partis ont croisé le fer, mardi soir, dans le cadre d’un débat organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

La discussion animée par Mario Dumont, dans les studios de LCN, a abordé les thèmes de l’immigration, des infrastructures, de la main-d’oeuvre ainsi que de l’économie et de la fiscalité.

Dès les premières minutes d’échanges, Carlos Leitão a dû défendre son bilan à titre de ministre des Finances sortant.

Youri Chassin, qui porte les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Saint-Jérôme, a avancé que l’administration publique a été «davantage épargnée» par les compressions libérales que les services aux citoyens.

«On a fait ce qu’on a fait en 2014 parce qu’il fallait le faire», a martelé M. Leitao, qui affirme qu’il a ainsi redonné aux Québécois «la liberté de (leurs) choix».

M. Chassin, qui a occupé les postes d’économiste et de directeur de recherche de l’Institut économique de Montréal, un groupe de réflexion de droite, s’est dit en accord avec l’objectif de M. Leitão de financer les services publics sans s’endetter, mais pas sur les moyens de le faire.

La CAQ substituerait aux coupes une «lutte contre le gaspillage et la bureaucratie», a-t-il fait valoir, s’attirant la critique de Nicolas Marceau.

Le candidat péquiste dans la circonscription de Rousseau a accusé le Parti libéral du Québec (PLQ) et la CAQ de tous deux prétendre faussement «qu’on pourrait baisser les impôts et les taxes et simultanément accroître les services».