TORONTO — Les élus municipaux de Toronto tiennent une séance d’urgence, jeudi matin, pour débattre de la suite des choses, alors que le gouvernement provincial revient à la charge avec son projet de loi qui réduirait de près de moitié la taille du conseil.

Le maire John Tory a ouvert la séance extraordinaire, jeudi matin, en dénonçant l’initiative du gouvernement de Doug Ford, qualifiée d’«inacceptable». Les conseillers ont aussi tenu une séance à huis clos pour entendre les arguments des avocats de la Ville.

Le premier ministre Doug Ford avait invoqué la veille à l’Assemblée législative la disposition de la Charte canadienne des droits et libertés qui lui permettrait de surseoir à certaines libertés individuelles, puisque la Cour supérieure a estimé lundi que son projet de loi violait le droit des candidats et des électeurs à la liberté d’expression. Le gouvernement progressiste-conservateur souhaite aussi en appeler de ce jugement.

M. Ford a plaidé mercredi que le recours à la disposition de dérogation de la Charte était rendu nécessaire pour s’assurer que la volonté des élus aura préséance sur la décision d’un juge nommé.

La disposition de dérogation n’a jamais été utilisée en Ontario, et plusieurs condamnent le recours à cette mesure d’exception, affirmant que l’article 33 n’avait pas été inscrit dans la Charte pour traiter ce genre de problème.

Le premier ministre Ford, qui avait été défait dans la course à la mairie de Toronto en 2014, souhaite faire passer de 47 à 25 le nombre de districts à Toronto, en calquant la carte électorale fédérale.

Les partis d’opposition à Queen’s Park ont juré d’utiliser toutes les manoeuvres procédurales nécessaires pour retarder le plus longtemps possible l’adoption du projet de loi. Les élections municipales doivent avoir lieu le 22 octobre, dans moins de six semaines.