ÎLE BRIER, N.-É. — Une vidéo montrant une collision entre une baleine à bosse et un bateau pneumatique au large de la Nouvelle-Écosse provoque des vagues sur les réseaux sociaux, quelques mois après l’entrée en vigueur de nouvelles règles fédérales limitant la distance entre les navires et les mammifères marins.

David Mulder, un passager d’un bateau d’observation, a publié une vidéo filmée le 2 septembre montrant la queue de l’animal s’élevant soudainement hors de l’eau puis frappant la proue du Zodiac.

Le navire d’une capacité de huit passagers est commandé par Guy Melville. Il est le plus petit bateau de la flotte de l’entreprise Bhale Island Whale et Seabird.

M. Melville, qui commande des croisières d’observation des baleines depuis 10 ans, a indiqué que la mer était calme. Toutefois, la baleine avait levé la queue devant le petit navire, créant une perturbation dans l’eau.

En quelques secondes, la bête a refait surface pour ce que le capitaine a qualifié de «contact amical».

Selon lui, la baleine mesurait plus de 15 mètres de long, soit plus du double de la taille du navire qui transportait alors sept passagers.

«Les gens ont été simplement étonnés, a raconté M. Melville. La baleine était en pleine maîtrise de la situation.»

L’événement est «très inhabituel», a-t-il reconnu avant de faire remarquer que les baleines nageaient plus près des navires depuis quelques années, car leurs réserves de nourriture diminuent.

En juillet, Pêches et Océans Canada a mis en place une nouvelle réglementation qui oblige les personnes et les navires à se tenir à une distance minimale de 100 mètres de la plupart des baleines, des dauphins et des marsouins pour les protéger.

Une distance de 200 mètres est requise à l’approche des épaulards en Colombie-Britannique, et de 400 mètres à l’approche d’espèces menacées ou en voie de disparition dans l’estuaire du Saint-Laurent au Québec.