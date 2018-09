MONTRÉAL — La Fondation québécoise du cancer tient ce week-end trois marches du «Grand défoulement».

Des centaines de personnes vont ainsi démontrer collectivement leur appui aux Québécois atteints d’un cancer et à leurs proches.

Les marches se dérouleront samedi, à Montréal et Québec, et dimanche, à Trois-Rivières.

Elles ont pour but de manifester une solidarité, mais aussi de recueillir des fonds pour soutenir les Québécois touchés par cette maladie. L’objectif est de 110 000 $ pour les trois événements.

La Fondation rappelle qu’un Québécois sur deux devra faire face à un cancer au cours de sa vie. Chaque année, 53 000 Québécois reçoivent un diagnostic de cancer.

Depuis près de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer offre des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, de Québec, de l’Estrie, de l’Outaouais et de la Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d’hébergement de la province.