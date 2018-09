COTEAU-DU-LAC, Qc — La Coalition avenir Québec (CAQ) investirait 6 milliards $ sur cinq ans pour rénover et agrandir les écoles, soit moins que ce que le gouvernement Couillard a déjà prévu.

Le chef caquiste François Legault annonce cet engagement dimanche matin à Coteau-du-Lac, en Montérégie, dans la circonscription de Soulanges.

Il s’agirait d’un grand chantier pour rénover et agrandir des écoles, mais aussi pour en construire de nouvelles, à raison de 1,2 milliard $ par an. La CAQ voudrait aussi lancer un concours d’architecture pour chaque projet de construction et d’agrandissement d’école.

Or le gouvernement Couillard a déjà annoncé plus tôt cette année une somme plus élevée, 1,5 milliard $ par an, soit 965 millions $ pour la rénovation et 608 millions $ pour l’agrandissement d’écoles.

Et en début de campagne, le chef libéral a ajouté dans ses promesses électorales 400 millions $ supplémentaires à cette enveloppe.

Rappelons que pas moins de 55 pour cent des écoles primaires sont jugées en mauvais ou en très mauvais état, tandis que 47 pour cent des écoles secondaires sont considérées comme vétustes, selon le dernier rapport sur les infrastructures scolaires.