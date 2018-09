Un vent d’Ottawa soufflait sur la campagne électorale québécoise, dimanche, en cette 25e journée des hostilités.

Jean-François Lisée s’est rendu devant le parlement dans la capitale fédérale pour réclamer une juste part des investissements d’Ottawa pour le Québec, tandis que Philippe Couillard parlait de la relation avec le fédéral sur la taxation du commerce en ligne.

Devant le parlement à Ottawa, le chef péquiste Jean-François Lisée a affirmé qu’un gouvernement du PQ exigerait d’Ottawa la réelle part du Québec dans les investissements fédéraux.

Selon le PQ, le Québec n’en reçoit pas assez, et est en déficit de quelque 2,6 milliards $ chaque année.

M. Lisée a fait état d’exemples d’injustice selon lui, évoquant le secteur forestier québécois et le chantier naval de la Davie, à Lévis.

Le chef libéral Philippe Couillard a pris des engagements sur l’équité fiscale dans le commerce en ligne.

M. Couillard a dit croire que le gouvernement fédéral, fortement critiqué sur son approche à l’égard de Netflix et d’autres géants de l’internet, avait évolué sur la question.

La Coalition avenir Québec (CAQ) a de son côté annoncé dimanche un grand chantier pour rénover et agrandir les écoles, faisant tout de même valoir des investissements moindres que ceux annoncés par les libéraux.

La CAQ investirait 6 milliards $ sur cinq ans dans ce chantier, à raison de 1,2 milliard $ par an.

Il s’agirait aussi de construire de nouvelles écoles, et la CAQ voudrait lancer un concours d’architecture pour chaque projet de construction et d’agrandissement d’école.

Le gouvernement Couillard avait déjà annoncé plus tôt cette année une somme plus élevée, 1,5 milliard $ par an, soit 965 millions $ pour la rénovation et 608 millions $ pour l’agrandissement d’écoles.

Et en début de campagne, le chef libéral a ajouté dans ses promesses électorales 400 millions $ supplémentaires à cette enveloppe.

Quant à Québec solidaire, le parti a prévu faire une annonce en matière de culture, dimanche après-midi, à Saguenay.