OTTAWA — Le chef du PQ Jean-François Lisée reconnaît qu’Ottawa a un droit de regard sur le nombre d’immigrants que le Québec accueille. Il lui conseille fortement de ne pas imposer ses vues à un gouvernement péquiste, car il ne craint pas un affrontement politique avec le fédéral, dit-il.

Sur la question du pouvoir d’Ottawa, M. Lisée donne raison à Phillippe Couillard qui a exprimé cet avis samedi. Et il contredit du même coup le chef caquiste, qui juge que ce pouvoir n’est pas celui d’Ottawa, et qu’il peut réduire le nombre d’immigrants comme bon lui semble.

Le gouvernement fédéral a un droit de désaveu, mais il ne l’a jamais exercé sur la question de l’immigration, a déclaré M. Lisée dimanche matin, devant le Parlement canadien, un lieu plutôt inhabituel pour un événement de campagne électorale, surtout pour une formation politique souverainiste.

Mais la réelle question est ailleurs, croit-il. Elle est politique.

Et elle découle d’un rapport de force entre le Québec et Ottawa. À ce titre, le PQ au gouvernement aura plus de pouvoir que ses adversaires, car il est craint d’Ottawa. Et c’est le cas, dit M. Lisée, car la formation péquiste peut menacer de faire l’indépendance et quitter le Canada si elle n’obtient pas ce qu’elle veut.

Ce n’est pas une bonne idée pour Justin Trudeau de commencer une chicane avec lui, a lancé le chef du PQ.

Il promet que le nombre d’immigrants sera déterminé pour le Québec en fonction de ses besoins, et pas sur d’autres bases. Il entend occuper «tout le territoire juridique et politique» en matière d’immigration, a-t-il fait valoir.

Le chef attendait les questions sur ce sujet pour décocher une flèche à son adversaire caquiste. Il en a donc profité pour dire que son incompréhension de la politique d’immigration est une grave incompétence qui le «disqualifie d’être premier ministre».

Le Parti libéral et la Coalition avenir Québec n’ont pas les mêmes positions au chapitre du nombre d’immigrants qui pourraient venir s’installer dans la province. Les libéraux parlent de 50 500 à 54 500 alors que François Legault propose d’abaisser temporairement à 40 000 le nombre de nouveaux arrivants. Le chef péquiste, Jean-François Lisée, a quant à lui évoqué une cible oscillant entre 35 000 et 40 000 nouveaux arrivants, mais précise que leur nombre optimal serait choisi après recommandation de la vérificatrice générale.