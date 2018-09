Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Élections au Québec et au N.-B.

Les campagnes électorales se poursuivent au Nouveau-Brunswick et au Québec en vue des scrutins du 24 septembre et 1er octobre. Au Québec, les chefs débattront à deux reprises: lundi, dans la langue de Shakespeare, et jeudi, en français.

Rentrée à Ottawa

Les députés fédéraux seront de retour lundi pour la reprise des travaux parlementaires. Parmi leurs priorités du gouvernement de Justin Trudeau figurent deux projets de loi. L’un pour la mise en oeuvre la nouvelle mouture du Partenariat transpacifique, un accord de libre-échange conclut avec dix pays de la région du Pacifique, l’autre sur l’équité salariale.

Prix Polaris

Le gala du prix Polaris, qui récompense le meilleur album enregistré au Canada, se déroulera lundi à Toronto. Deux artistes québécois figurent sur la courte liste des candidats: Hubert Lenoir, pour l’album Darlène, et Jean-Michel Blais, pour l’album Dans Ma Main. Jeremy Dutcher, de la Première Nation de Tobique, au Nouveau-Brunswick, le groupe nouveau-brunswickois Partners et le chanteur d’origine congolaise Pierre Kwenders sont eux aussi en nomination.

Oscar

Téléfilm Canada dévoilera mercredi le film qui représentera le Canada dans la course pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

François Hollande

L’ex-président français François Hollande prononcera vendredi un discours à la tribune du Conseil des relations internationales de Montréal.

Comparution d’Arsenault

L’ex-entraîneur de gymnastique Michel Arsenault doit comparaître vendredi devant la cour relativement à des accusations pour une série d’agressions sexuelles commises à Montréal à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

Canadiens de Montréal

Les Canadiens de Montréal disputeront lundi le premier match de son calendrier préparatoire en recevant les Devils du New Jersey au centre Bell. Les hommes de Claude Julien joueront trois autres matches au cours de la semaine, dont deux à Montréal: mercredi contre la Floride et samedi contre les Sénateurs d’Ottawa. Entre-temps, ils se seront déplacés à Washington pour affronter jeudi les champions de la coupe Stanley, les Capitals.