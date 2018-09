CALGARY — Le copropriétaire des Flames de Calgary et l’homme d’affaires milliardaire, Clayton Riddell, s’est éteint à l’âge de 81 ans.

Les Flames ont confirmé son décès dans un communiqué dimanche.

Riddell s’est joint au groupe de propriétaires des Flames en 2003 après avoir passé une grande partie de sa vie à construire des sociétés pétrolières, dont Paramount Resources.

Le magnat du pétrole a quitté son poste à la tête de la société d’exploitation de gaz naturel et de pétrole en 2015, lorsque son fils, James, a pris la relève. Riddell est le fondateur de la société et celle-ci opère au Canada depuis 1976.

Forbes a fixé sa fortune à 1,2 milliard de dollars, selon son classement de 2018, parmi les personnes les plus riches du monde.

En 2008, il a été nommé officier de l’Ordre du Canada en raison de la création d’un programme qui a encouragé les étudiants à poursuivre des études en géologie et sa philanthropie. Il a notamment fait un don de 10 millions de dollars à l’Université du Manitoba pour créer un fonds de dotation destiné à la faculté de l’environnement, de la terre et des ressources naturelles en 2005.

«Nous pleurons le décès d’un grand homme de l’industrie, des sports, de la philanthropie et de la décence humaine avec notre ville, notre province et notre pays. Son héritage à nous tous est incommensurable. Nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à sa famille», a déclaré le vice-président des Flames et directeur général Ken King.