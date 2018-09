L’élection provinciale du 1er octobre comptera 18 formations politiques. Si le programme électoral des grands partis ne vous rejoint pas, sachez que plusieurs micropartis ont eux-aussi des choses à proposer. Voici un résumé de leurs propositions.

Citoyens au pouvoir

56 candidats

Slogan: Pas de promesses, que des obligations!

Projet: Établir une démocratie directe comme en Suisse

Promesse: Rédaction d’une nouvelle constitution par des citoyens tirés au sort

Chef: Stéphane Blais (intérim)

Parti marxiste léniniste du Québec

25 candidats

Slogan: Pour un Québec moderne qui défend les droits de tous et toutes!

Projet: Humaniser l’environnement naturel et social

Promesse: Faire du Québec une zone de paix en refusant de participer à l’OTAN ou au NORAD

Chef: Pierre Chénier

Bloc Pot

29 candidats

Slogan: Pousse égal

Projet: Justice, libertés de conscience, et d’entreprendre, joie de vivre

Promesse: Ouvrir des canabistrots afin que la légalisation soit inclusive et cohérente

Chef: Jean-Patrick Berthiaume (intérim)

Parti nul

16 candidats

Slogan: Pour que chaque bulletin compte

Projet: Signifier son insatisfaction à l’égard des institutions politiques en général et réformer celles-ci

Promesse: Reconnaître l’existence d’un malaise démocratique par la comptabilisation des votes de protestation

Chef: Renaud Blais

Équipe autonomiste

12 candidats

Slogan : Plus à droite mais pas dans le champ

Projet : Autonomie individuelle, réduction de la dette, respect des us et coutumes

Promesse : Retirer les cellulaires des classes jusqu’en secondaire III

Chef: Stéphane Pouleur (intérim)

Parti libre

8 candidats

Slogan : Éveiller la liberté de conscience

Projet : Restaurer la confiance en soi, l’amour et la passion chez les Québécois

Promesse : «Alcaliniser» le Québec, notamment avec une meilleure alimentation

Chef: Michel Leclerc

CINQ (Changement et intégrité pour notre Québec)

7 candidats

Slogan : Vous méritez mieux

Projet : Un tissu social équitable pour tous les enfants du Québec

Promesse: Gratuité totale d’une éducation centrée vers la croissance des habiletés

Chef: Eric Emond

Parti 51

5 candidats

Slogan : Liberté, sécurité, prospérité

Projet : Que le Québec devienne un État souverain membre de l’union des États-Unis d’Amérique

Promesse : Nouvelle constitution abaissant le nombre de circonscriptions de 125 à 75

Chef: Hans Mercier

APQ. (Alliance provinciale du Québec)

2 candidats

Slogan : Gouverner avec efficacité

Projet: Prioriser une gestion efficace de l’éducation, de la santé et de l’économie.

Promesse : Réformer le système d’éducation

Chef: Sébastien Roy

Peu actifs

Certains partis ont un seul candidat et sont quasiment inactifs sur le web ou les réseaux sociaux



Parti culinaire du Québec (établir une «gastronocratie» au Québec)

La Voie du peuple fondé par un cégépien, ce parti veut redonner au Québécois leur démocratie)

Il ont jeté l’éponge

Certains partis enregistrés ne présenteront pas de candidat à cette élection.

Parti équitable

Québec métropolitain

Québec en marche

Droit des sans droits

60 617$ Le Parti nul qui revendique les suffrages de ceux qui veulent faire annuler leur vote a été le micro parti le plus populaire en 2014. Et comme il ne dépense quasiment rien, il a en banque 60 671$ qui pourraient servir à tenir des consultations en vue d’une éventuelle réforme du mode de scrutin.

Réflexions sur le vote

Alors que trois des quatre principaux partis (tous, sauf le Parti libéral) ont promis de réformer le mode de scrutin pour favoriser la représentation des petits partis, ces derniers proposent quelques pistes de réflexion.