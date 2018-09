MONTRÉAL — Future Seafoods Inc. procède au rappel d’huîtres de marque Malpeque en raison d’une possible contamination à la salmonelle. Les huîtres ont été vendues au Québec et pourraient avoir été distribuées dans d’autres provinces ou territoires.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments recommande aux consommateurs de ne pas manger les huîtres visées par le rappel.

Les distributeurs, les détaillants, les restaurants et les hôtels sont avisés de ne pas vendre ou utiliser le produit rappelé.

Les huîtres en question ont été livrées dans des emballages de 25 unités avec une date de récolte du 09/10/18 et indiquant l’emplacement de récolte PE9B.

Selon l’agence, aucun cas de maladie associé à la consommation du produit n’a été signalé.

Les symptômes à court terme de la salmonelle comprennent la fièvre, les maux de tête, les vomissements, les nausées, les crampes abdominales et la diarrhée, tandis que les complications à long terme peuvent inclure une arthrite grave.