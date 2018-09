Menacé d’amendes pouvant aller jusqu’à 50 000$ par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ), Équiterre, appuyé par d’autres groupes écologistes, refuse de plier.

Au cœur du litige: le résumé des réponses des quatre grands partis aux 23 priorités environnementales des groupes écologistes publié plus tôt ce mois-ci. Dans ce bilan, dont Équiterre semble tenir le flambeau, on pouvait notamment réaliser que la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral du Québec (PLQ) avaient des plateformes environnementales bien moins ambitieuses que le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS).

Les conclusions n’était pas explicitement écrites, ce questionnaire se voulant un exercice non partisan.

Selon l’interprétation du DGEQ reçue par Équiterre lundi, ce résumé des positions environnementales des partis est une dépense électorale, selon la loi, et les contrevenants s’exposent à une amende allant de 10 000$ à 50 000$ s’il n’est pas retiré du site web à l’intérieur de 48 heures (soit mercredi).

«Cette interprétation de la loi est une façon de nous museler», a déclaré mercredi en conférence de presse Sidney Ribaux, cofondateur d’Équiterre. «Il est impensable, dans le contexte actuel de réchauffement climatique, que les groupes qui travaillent sur des enjeux centraux ne puissent participer au débat démocratique», a-t-il ajouté.

Équiterre, qui est soutenu par une dizaine d’autres groupes, propose depuis plusieurs années cet exercice aux partis politiques en campagne. Même si la Loi électorale n’a pas changé depuis des années, l’organisme avait été averti dès le mois de juin par le DGEQ des limites à ne pas dépasser.

Pour Karel Mayrand, de la Fondation David Suzuki, l’initiative des groupes environnementaux ne contrevient pas à l’esprit de la loi électorale car «on fait que retranscrire les réponses des partis sans les noter». Ce dernier craint que la mise en demeure du DGEQ provoque un refroidissement chez les autres groupes sociaux qui ont des initiatives similaires.

Plus de détails suivront.