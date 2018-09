MONTRÉAL — Les syndiqués de TVA à Montréal se réunissent à compter de 18h30 ce mercredi soir, lors d’une assemblée générale qui sera déterminante, afin de faire le point sur la négociation, à l’aube du déclenchement possible d’une grève.

La direction de TVA a déposé mardi une offre globale et finale à ses 830 travailleurs, membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ.

Ceux-ci sont tant des journalistes que des techniciens, caméramans, monteurs, réalisateurs, employés de bureau et autres, qui travaillent à Montréal.

Les syndiqués se sont déjà dotés d’un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée, à compter du 22 septembre, soit samedi.

Le coeur du litige porte sur la protection des emplois, et non sur les salaires. Le SCFP veut contrer les abolitions de postes et le transfert des emplois de TVA vers d’autres filiales de TVA ou de Québecor, comme les studios Mel’s.

La direction de TVA se défend d’agir ainsi lorsqu’elle a la capacité de faire le travail à l’interne. Elle affirme que la convention collective actuelle lui permet de recourir à des producteurs indépendants lorsque cela n’entraîne pas de mises à pied.