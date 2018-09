HALIFAX — Les Néo-Écossais qui ne s’identifient pas exclusivement au genre masculin ou féminin pourraient bientôt privilégier la mention «X» sur leur certificat de naissance.

En vertu des amendements proposés à la Loi sur les statistiques de l’état civil, la mention du sexe deviendrait également facultative et les frais de 24,95 $ pour la modifier seraient abolis.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse n’exigerait plus que les citoyens âgés de 16 ans et plus obtiennent une lettre d’un professionnel de la santé pour procéder au changement.

C’est «la bonne chose à faire» pour rendre la province plus inclusive, a fait valoir le ministre de Service Nouvelle-Écosse, Geoff MacLellan.

La province se joindrait à l’Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Alberta, au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest en offrant ainsi la mention de genre «X».

La Saskatchewan et l’Ontario permettent aussi de retirer la mention des actes de naissance, tandis que le gouvernement fédéral a introduit le «X» non binaire sur les passeports.