Voici quelques citations de la journée de jeudi dans la campagne électorale:

«Il faut lui donner ça, M. Couillard est constant. Depuis 2003, il propose l’Internet à haute vitesse à chaque élection. Il est temps qu’on arrête de le promettre, ça devrait déjà être fait.» – François Legault

«Pour un emploi créé, ça prend deux choses: un emploi et une personne. Si la démographie est négative, si l’on n’accueille pas assez de personnes dans nos régions, c’est le résultat automatique.» – Philippe Couillard

«Peut-être que les sondeurs n’arrivent pas à capter exactement tout ce qui se passe en même temps dans l’électorat. Du sol, on nous dit: « On voit un vrai changement depuis le premier débat, même depuis le débat en anglais, les gens sont beaucoup plus positifs ».» – Jean-François Lisée

«Le face à face invite à un dialogue, alors que l’arène à quatre facilite le combat de coqs. Dans ce sens-là, je pense qu’on va avoir du plaisir à pouvoir justement être en dialogue avec les adversaires.» – Manon Massé, à propos de la formule retenue pour le débat à TVA.