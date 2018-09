À l’approche des élections générales du 1er octobre prochain, les candidats s’activent dans leur circonscription. Tout au long de la campagne, Métro vous propose un aperçu des enjeux de chacune des circonscriptions de l’île. Aujourd’hui: Nelligan et Robert-Baldwin.

En 2014, le Parti libéral du Québec (PLQ) a obtenu respectivement 87,3% et 80,3% des votes dans les circonscriptions de Robert-Baldwin et de Nelligan. Cette année, le sort de Robert-Baldwin pourrait déjà être décidé, mais celui de Nelligan est plus incertain à la suite du départ de l’ex-ministre de la Sécurité publique et des Affaires municipales Martin Coiteux.

Rouges depuis leurs débuts, les deux comtés de l’ouest de l’île vivent donc des situations bien différentes. M. Coiteux, candidat vedette du chef Philippe Couillard en 2014, a quitté la vie politique après un seul mandat dans Nelligan, laissant la recrue Monsef Derraji prendre sa place comme candidat du Parti libéral du Québec (PLQ).

Celui qui a été formé en administration des affaires considère que son expérience à l’extérieur du milieu politique l’aidera à conquérir les citoyens de Nelligan. «Je suis nouveau en politique, mais je suis impliqué sur le plan économique, dans la province, je suis un homme de terrain», relate M. Derraji.

Il convient que remplacer le ministre demandera des efforts. «C’est très difficile de chausser les chaussures de M. Coiteux, qui était un excellent élu et un excellent ministre», avoue-t-il.

Autre son de cloche chez Angela Rapoport, qui se présente pour la Coalition avenir Québec (CAQ). «Ça fait 30 ans que les libéraux occupent le comté, affirme-t-elle. Ils tiennent les citoyens pour acquis. C’est le temps d’un changement.»

Elle croit d’ailleurs que les politiques de la CAQ pourront séduire les gens de Nelligan. La circonscription occupe le 7e rang sur 125 circonscriptions électorales en termes de revenu moyen des ménages, et plus de la moitié de ses habitants parlent l’anglais à la maison, selon des chiffres du recensement canadien 2016.

L’économiste Simon Tremblay-Pépin, qui porte les couleurs de Québec solidaire (QS), croit aussi que les habitants de Nelligan ont été «mal servis» durant le mandat de M. Coiteux. «Je ne crois pas que la circonscription de Nelligan était son objectif de vie», dit-il.

Interrogé sur la raison pour laquelle il se présente dans ce comté traditionnellement libéral, M. Tremblay-Pepin­ rappelle que QS ne place pas ses candidats en fonction de raisons «purement stratégiques».

«On va défendre les valeurs du parti partout, lance-t-il. Ça inclut Nelligan. Je suis conscient de l’ampleur de la tâche, mais il faut aussi parler à ces gens-là. Ce ne sont pas des citoyens de seconde zone parce qu’ils habitent dans le West Island.»

Au moment de la réalisation de ce reportage, il n’a pas été possible de s’entretenir avec la candidate péquiste, Chantal Legendre. En entrevue avec The Gazette, elle a dit espérer faire vibrer la fibre nationaliste en mettant de l’avant les valeurs d’ouverture sur les autres de sa formation politique. Elle s’est aussi dite préoccupée par le déclin du français.

Enjeux majeurs

Les candidats de Nelligan entendent s’attaquer à plusieurs enjeux dans l’ouest de l’île. Si Mme Rapoport priorise entre autres le soutien aux aînés, M. Derraji veut promouvoir l’entrepreneuriat local, et M. Tremblay-Pepin souhaite favoriser la santé localement.

Le dossier à couvrir absolument, selon les candidats? Le transport. Même si le Réseau express métropolitain (REM) desservira la région, l’ouest de l’île mérite d’être mieux couvert, insistent les adversaires. Tous évoquent divers projets.

«Le réseau local doit s’adapter pour permettre aux gens de se déplacer de leur maison aux différentes stations de train», observe M. Derraji.

Le PLQ indélogeable

Un peu plus à l’est, la circonscription de Robert-Baldwin présente des enjeux locaux similaires. C’est le ministre des Finances sortant, Carlos Leitão, qui se présentera pour le PLQ. Il y effectue sa deuxième campagne. Dans la province, seule D’Arcy-McGee avait voté plus massivement pour le parti en 2014.

Un total de 54% des habitants du comté ont l’anglais comme langue maternelle. Le revenu moyen des ménages s’y élève à près de 94 000$.

Nelligan

Candidats:

Monsef Derraji (PLQ)

Chantal Legendre (PQ)

Angela Rapoport (CAQ)

Simon Tremblay Pepin (QS)

Leslie Eric Murphy (NPDQ)

Mathew Kaminski (PCQ)

Giuseppe Cammarrota (PVQ)

Résultats du dernier scrutin:

Martin Coiteux (PLQ): 80,3%

Albert Bitton (CAQ): 9,5%

Louis-David Bénard (PQ): 6,9%

Charles Bourassa (PVQ): 2,3%

Robert-Baldwin

Candidats:

Carlos Leitão (PLQ)

Marie Imalta (PQ)

Laura Azéroual (CAQ)

Zachary Williams (QS)

Cynthia Capel (PCQ)

Catherine Richardson (PVQ)

Résultats du dernier scrutin: