Dernière occasion pour les chefs de s’adresser directement à leurs électeurs, le troisième débat des chefs avait lieu hier soir dans un climat particulièrement tendu. Après une semaine difficile pour la Coalition avenir Québec (CAQ), dont l’avance a fondu au profit des libéraux, et à moins de deux semaines du scrutin, les quatre chefs de parti s’étaient tous bien préparés en vue de ce Face-à-Face sur les ondes de TVA. Mais comment s’en sont-ils sortis? Qui a su tirer son épingle du jeu? Pour vous aider à vous y retrouver, Métro a préparé un résumé des stratégies qu’ont adoptées Philippe Couillard (Parti libéral du Québec), François Legault (CAQ), Jean-François Lisée (Parti québécois) et Manon Massé (Québec solidaire).

Jean-François Lisée contre Philippe Couillard

M. Lisée a surtout tenté de décrédibiliser le premier ministre sortant en exposant un à un ses échecs depuis 2014. Le chef péquiste a mis de l’avant sa volonté de stimuler l’économie, soulignant notamment que les libéraux font régulièrement appel à des capitaux étrangers.

Pour répondre aux attaques de M. Lisée, le chef libéral a critiqué le déficit qu’a laissé le Parti québécois (PQ) dans les coffres du gouvernement en 2014. Il a mis l’accent sur la campagne improvisée des péquistes ainsi que sur leur ambiguïté et leur incohérence au cours des dernières années.

Manon Massé contre François Legault

Devant le chef caquiste, Mme Massé a principalement dû défendre ses mesures sociales en martelant qu’il fallait améliorer les conditions de travail de tout le monde. Selon elle, il y a,

au Québec, un «enjeu d’intégration, pas d’immigration».

«Il me semble que vous étiez dans le gouvernement qui a mis la hache dans les COFI [centres d’orientation et de formation des immigrants].» -Manon Massé à François Legault

Les échanges entre M. Legault et Mme Massé ont été plutôt cordiaux. Le chef caquiste a notamment reproché aux solidaires de vouloir piocher plus de 12G$ dans le Fonds des générations et a réitéré que le Québec doit exploiter ses richesses pour créer de la richesse.

«Regardez ce qui est arrivé en Ontario. Il y a des emplois qui ont été abolis, et on va peut-être reculer sur le 15$ l’heure. Il faut créer de bons emplois à 25, 30, 40$ l’heure.» -François Legault à Manon Massé

Philippe Couillard contre Manon Massé

M. Couillard a de nouveau cherché à opposer «l’efficacité» de son plan économique et les mentalités plus à gauche de son adversaire solidaire. À plusieurs reprises, le premier ministre sortant a semblé vouloir faire la morale à Mme Massé, la reprenant sur une série de propositions.

«Vous ne rejoindrez jamais les gens en leur tapant dessus pour protéger la langue; vous les aurez en leur expliquant ce qu’est sa vraie utilité.» -Philippe Couillard à Manon Massé

Mme Massé a choisi de cibler les «vieilles idées» du Parti libéral, qui polluent selon elles les ambitions des Québécois. Elle s’est notamment attaquée à la «trop grande» prudence politique de Philippe Couillard, qui a remis en question la crédibilité de Québec solidaire sur ses promesses.

«Vous avez regardé les écoles dépérir par manque de soutien financier sans jamais agir. Comment pouvez-vous prétendre que l’éducation est si importante?» -Manon Massé à Philippe Couillard

François Legault contre Jean-François Lisée

Le chef caquiste a attaqué M. Lisée au sujet du rapport de force qui s’installerait entre Ottawa et un gouvernement péquiste, tout en faisant remarquer que le chef péquiste avait écrit Sortie de secours, dans lequel il proposait des référendums sectoriels.

«Quelle crédibilité avez-vous quand vous négociez avec Ottawa, alors que vous voulez que ça ne marche pas, […] que vous voulez briser le Canada dans quatre ans.» -François Legault à Jean-François Lisée

M. Lisée s’en est donné à cœur joie et a constamment rappelé que son adversaire avait tourné le dos à son passé souverainiste : «Vous êtes dans le Canada pour toujours.» Il a notamment reproché au chef caquiste de vouloir baisser les taxes scolaires, au profit des «millionnaires».

«La pire chose qu’il pourrait arriver, si vous êtes au pouvoir, c’est d’essayer de coincer des places de maternelle 4 ans dans des écoles qui sont déjà pleines à craquer.» -Jean-François Lisée à François Legault

François Legault contre Philippe Couillard

Martelant que le règne libéral a «assez duré», M. Legault a attaqué son principal adversaire sur tous les plans, de la santé à l’immigration, en passant par le transport en commun et la langue. Il s’en est pris à l’image du chef lui-même et à son caractère toxique pour le Québec.

«Vous essayez de faire peur aux gens avec l’immigration en disant que je veux les expulser. Mais les seuls qu’on veut expulser, ce sont vos libéraux.» -François Legault à Philippe Couillard

Le chef libéral a fait fi des multiples attaques de M. Legault, affichant un ton étonnamment calme contre son adversaire. Il s’en est pris à la crédibilité du caquiste, à qui il a reproché de ne pas se renseigner avant d’ouvrir la bouche. Il l’a attaqué plusieurs fois sur l’immigration.

«Comme d’habitude, vous sous-estimez le plan de fonctionnement de vos promesses. Vous ne livrerez jamais les 5000 classes de maternelles 4 ans en 2022.» -Philippe Couillard à François Legault

Jean-François Lisée contre Manon Massé

Dans un des moments les plus confus du débat, M. Lisée a voulu discréditer le leadership de son adversaire en lui demandant: «Qui est le chef de votre parti?» Tactique maladroite qui a créé un malaise sur le plateau, alors que le sujet débattu était la santé.

«Il faut prendre quatre ans pour redonner l’élan au mouvement indépendantiste. Votre assemblée constituante, elle va se faire kidnapper par les fédéralistes.» -Jean-François Lisée à Manon Massé

En plus de remettre en question les positions du chef péquiste en matière d’environnement, Mme Massé a reproché aux péquistes leur manque de courage dans le dossier de la gratuité scolaire et a ajouté que, contrairement à M. Lisée, elle «n’a pas peur de la démocratie».