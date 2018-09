MONTRÉAL — Le chef caquiste François Legault a fouetté ses troupes, vendredi après-midi, alors qu’approche à grands pas le scrutin du 1er octobre — et surtout, alors que l’avance dont son parti disposait dans les sondages s’est effritée.

Le leader de la Coalition avenir Québec (CAQ) a débuté (tardivement) sa journée de campagne comme il avait conclu son débat de la veille sur le plateau de TVA: en tâchant de braquer les projecteurs sur son équipe de candidats plutôt que sur lui seul.

De passage dans les locaux de Griffintown qui abritent la «war room» caquiste, il leur a dit toute sa reconnaissance.

«Vous savez, il y a des moments qui sont plus difficiles pendant la campagne, et ce qui me faisait continuer de me battre, c’est vous autres. C’est de penser que vous, vous m’avez fait confiance», a-t-il lancé sous les applaudissements.

Le leader caquiste a aussi promis de «donner une leçon» au «donneur de leçon», terme qu’il emploie pour désigner le premier ministre sortant Philippe Couillard.

Et après avoir passé les derniers jours à faire campagne à un rythme au ralenti, il a signalé qu’il comptait appuyer sur l’accélérateur pour le dernier droit du marathon électoral de 39 jours.

«Dans les 10 jours qui viennent, on va essayer de faire le maximum des 125 comtés», a lancé François Legault, disant souhaiter que le reste de la campagne soit «positive».

Après cette escale dans les locaux montréalais de la permanence de la CAQ, le dirigeant a mis fin à ses activités publiques.

Il consacre une partie de l’après-midi sur le plateau de Tout le monde en parle pour enregistrer, en compagnie des chefs des trois autres partis, l’émission qui sera diffusée dimanche soir.