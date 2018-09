MONTRÉAL — Les intempéries et les forts vents qui ont déferlé sur plusieurs régions du Québec vendredi ont provoqué des dizaines de milliers de pannes d’électricité.

Des arbres et des branches sont tombés sur les lignes de transmission d’Hydro-Québec, causant des bris.

A 3h samedi matin, quelque 135 000 pannes étaient signalées.

La région la plus touchée était l’Outaouais, avec plus de 47 000 pannes, principalement à Gatineau où une tornade a balayé le secteur de Mont-Bleu. La Montérégie en comptait 16 000; l’Abitibi-Témiscamingue 13 000 et les Laurentides 12 000.

Plus de 200 équipes d’Hydro-Québec étaient à pied d’oeuvre.