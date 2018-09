Voici quelques citations de la journée de samedi dans la campagne électorale:

—–

«C’est comme si la vie s’était arrêtée, a commenté le premier ministre sortant en regardant un édifice dont le toit avait été violemment arraché, mais où l’on pouvait voir des divans colorés encore en place dans le salon de l’un des appartements. C’est miraculeux que les gens soient sortis de là vivants.»

— Le chef du PLQ, Philippe Couillard, visitant un quartier de Gatineau dévasté par le passage d’une tornade.

—–

«Comme l’a dit le premier ministre, c’est extraordinaire qu’il n’y ait aucune perte de vies, a souligné le chef péquiste. On a été chanceux dans notre malchance, mais il faut accompagner ces gens-là, qui sont de milieux modestes et qui ont tout perdu.»

— Le chef du PQ, Jean-François Lisée, aux côtés de M. Couillard.

—–

«À court terme, moi, je pense que ça a été très bien géré par le gouvernement, de donner un million à la Croix-Rouge qui va s’assurer dimanche soir que tous ceux qui ne sont pas retournés chez eux, (mais à moyen terme), quelqu’un qui a tout perdu et qui a peur de ne pas se faire rembourser une partie importante veut savoir où il s’en va»

— Le chef de la CAQ, François Legault, qui est venu lui aussi à Gatineau

—–

«Quand tu as quitté ton pays, que tu as tout laissé derrière — parce qu’il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans ces blocs-là — et qu’à nouveau, tu perds tout, on a besoin d’être assuré que les groupes communautaires qui offrent du soutien, du service auprès de ces gens-là (aient les moyens de le faire).»

— La coporte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, demandant un soutien communautaire pour les sinistrés de Gatineau.