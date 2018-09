GATINEAU, Qc — Près de 240 sinistrés, dont une soixantaine d’enfants, ont passé la nuit de samedi à dimanche au cégep de l’Outaouais, dans la foulée de la puissante tornade qui a dévasté une partie de la ville de Gatineau vendredi soir.

Une cinquantaine de familles accompagnées de jeunes enfants et de personnes âgées ont pu trouver refuge à l’hôtel, précise la Croix-Rouge, qui fait état d’un total de 799 personnes inscrites pour l’évaluation des besoins.

Les autorités municipales comptent transférer le centre de services aux sinistrés du campus vers le centre communautaire Père-Arthur-Guertin dimanche après-midi.

La grande majorité des sinistrés ont pu regagner leur domicile la veille, même si l’électricité n’y était pas toujours rétablie. D’autres ont dû se contenter de récupérer certains effets personnels.

Près de 6700 abonnés d’Hydro-Québec étaient toujours privés de courant dans la région dimanche matin.

La Croix-Rouge et la Ville de Gatineau invitent les citoyens à faire un don en argent à l’organisme, que ce soit en ligne ou par téléphone au 1-800-418-1111, afin de couvrir les frais d’hébergement des sinistrés les plus touchés et leurs besoins de base. La tornade a plus durement frappé le quartier Mont-Bleu, où de nombreux résidants vivaient déjà avec des moyens modestes.

Pour Gatineau, c’est une énième catastrophe après les inondations de 2017 et des pluies diluviennes qui sont tombées sur la ville en juillet dernier.