Que nous réserve l’actualité cette semaine ? L’équipe de Sur Le Radar se penche sur la question.

Campagne électorale

Les partis politiques et candidats indépendants se préparent pour un dernier sprint alors que s’amorce la dernière semaine de la campagne électorale. Les sondages indiquent une course serrée et bien malin est celui qui pourra prédire le résultat du scrutin.

Élections au Nouveau-Brunswick

Les élections se dérouleront lundi au Nouveau-Brunswick. Les derniers sondages indiquaient que l’avance des libéraux de Brian Gallant aux dépens des progressistes-conservateurs de Blaine Higgs se rétrécissait. Surprise en vue ?

Trudeau à l’ONU

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau se rendra à New York du 24 au 26 septembre afin de diriger la délégation canadienne à la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies pendant laquelle il entend réaffirmer le soutien du Canada envers l’ONU.

Don d’organes

Le comité permanent de la santé de la Chambre des communes rendra public mardi un rapport sur les dons d’organes au Canada.

Parti vert du Canada

Le Parti vert du Canada se réunira en congrès de vendredi à dimanche à Vancouver. Parmi les propositions que débattront les militants: obliger les pollueurs à assumer les coûts du nettoyage, investir dans les coopératives d’habitation et l’élimination des paradis fiscaux.

Sainte-Justine

Le CHU Sainte-Justine dévoilera mercredi les détails entourant la création du premier centre d’infectiologie mère-enfant en Amérique du Nord qui sera un fer-de-lance dans la lutte contre les infections transmises de la mère à l’enfant pendant la grossesse ou les premiers jours de vie.

Comparution de Matthew Vincent Raymond

Accusé des meurtres de deux policiers et de deux civils, survenus en août, Matthew Vincent Raymond comparaîtra de nouveau lundi au palais de justice de Fredericton.

Comparution d’un membre d’Atalante

Raphaël Lévesque, membre du groupe de droite identitaire Atalante, comparaîtra vendredi devant la cour relativement à l’invasion des locaux montréalais du média Vice le 23 mai dernier.