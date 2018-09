LONGUEUIL, Qc — Le Parti québécois (PQ) offrirait du transport en commun moins cher: il propose de réduire les tarifs de 60 pour cent en dehors des heures de pointe, pour tout le monde.

Le chef Jean-François Lisée va annoncer tout le détail de cette mesure jeudi matin à Longueuil.

Il s’agit du troisième volet du plan de transport du PQ, qu’il appelle le «Grand Déblocage».

Au total, la formation politique estime que le total de ses mesures de transport enlèverait 533 000 voitures des routes du Québec.

M. Lisée fait campagne jeudi sur la Rive-Sud de Montréal, notamment à Saint-Hubert et Chambly. Il multiplie les entrevues à la radio et à la télévision en cette fin de campagne, et ce jeudi ne fait pas exception.

En soirée, le chef sera présent à la première médiatique de la pièce de théâtre «Les fées ont soif», qui avait à l’époque de sa création créé une controverse monstre.