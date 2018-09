TORONTO — Les Canadiens se sentent plus heureux lorsqu’ils sont connectés à la nature, mais ils sont de moins en moins nombreux à faire l’effort de sortir de la maison, démontre un sondage réalisé pour le compte du groupe environnemental Conservation de la nature Canada (CNC).

Le sondage en ligne mené auprès de 2000 Canadiens a révélé que 87 pour cent des participants se sentaient plus heureux, en meilleure santé et plus productifs s’ils étaient en contact avec la nature.

Mais 74 pour cent affirment qu’il est tout simplement plus facile de passer du temps à l’intérieur et 66 pour cent affirment qu’ils passent moins de temps dans la nature qu’auparavant.

L’étude a également démontré que plus de 80 pour cent des participants craignaient que les zones naturelles accessibles ne soient plus accessibles aux générations futures et que 94 pour cent des Canadiens connaissent les avantages pour la santé physique et mentale de passer du temps dans la nature.

Conservation de la nature Canada a publié les résultats de l’enquête jeudi pour souligner sa campagne «Laissez votre signature» — un effort visant à doubler les terres et l’eau protégées par CNC à plus de 2,4 millions d’hectares.

Pour inciter les Canadiens à contribuer à la campagne de 750 millions $, CNC a organisé une exposition artistique intitulée «La nature et moi», présentant des photographies de la nature et des réflexions de Canadiens de renom, qui traversera le pays.

Le sondage mené par Ipsos indique également que les Canadiens passent en moyenne 1,3 heure par jour dans la nature pendant la semaine et deux heures le week-end.

Quatre-vingt-huit pour cent des personnes interrogées ont déclaré que réduire le stress était un bienfait de la nature, tandis que 57 pour cent estimaient que réduire leur tension artérielle était un avantage.

Parmi les raisons citées pour passer du temps à l’intérieur de la maison figuraient des vies personnelles occupées et des facteurs environnementaux tels que la pluie, la neige et les insectes.

«Laissez votre signature» a déjà amassé 545 millions $ en vue de l’objectif de 750 millions $ et complété 390 des 500 projets prévus, notamment la restauration d’habitats rares, le soutien aux espèces en péril et l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau.

