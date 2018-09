SWANTON, Vt. — Des agents de la patrouille frontalière américaine disent avoir appréhendé dix citoyens roumains qui tentaient de traverser la frontière canado-américaine illégalement dans le nord des États du Vermont et de New York.

Les autorités ont déclaré avoir intercepté deux femmes et deux enfants franchissant illégalement la frontière américaine, près de Meridian Road, à Champlain, dans l’État de New York, mardi. Les agents frontaliers affirment que les femmes ont soutenu être originaires de Roumanie et ne disposaient d’aucun document d’immigration leur permettant de rester dans le pays.

Le même jour, la patrouille frontalière relate qu’une femme roumaine et son fils avaient tenté d’entrer en sol américain près de la bibliothèque Haskell à Derby Line, au Vermont.

Mercredi, des agents indiquent que deux hommes roumains et leurs deux enfants ont également tenté de franchir la frontière, aussi près de Meridian Road.