QUÉBEC — Après une semaine de tensions et d’échanges acerbes entre le Parti québécois et Québec solidaire, le chef péquiste a senti le besoin, jeudi, de baisser le ton et de calmer le jeu en cette fin de campagne.

Pendant ce temps, le chef libéral Philippe Couillard a dû se porter une fois de plus à la défense d’un de ses candidats qui l’a placé dans l’embarras, Guy Ouellette, dans Chomedey, qui collaborait avec la CAQ pour nuire aux libéraux, selon le chef caquiste François Legault.

PQ: Lisée: «l’homme du rassemblement»

Fini le temps des divisions et des invectives, le chef péquiste, Jean-François Lisée, s’est posé en leader du «rassemblement», en cette 36e journée de campagne électorale.

Il a promis d’adopter dorénavant un ton plus positif envers la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, refusant d’en rajouter, après la sortie acerbe, la veille, de l’ancien chef du Bloc québécois Gilles Duceppe.

En point de presse, à Longueuil, jeudi matin, il a donc refusé de répondre à toutes les questions relatives à Mme Massé.

M. Lisée avait auparavant passé plusieurs jours à s’en prendre à la formation solidaire, qu’il accusait de camoufler son programme et d’avoir un «chef caché» qui tirait les ficelles.

Il importe de ne pas personnaliser le débat, a-t-il dit jeudi, et regarder plutôt les programmes des partis.

S’il est porté au pouvoir lundi prochain, le Parti québécois (PQ) offrirait du transport en commun moins cher: il propose de réduire les tarifs de 60% en dehors des heures de pointe, pour tout le monde. Cette mesure ferait en sorte de soustraire de la circulation 533 000 voitures, selon les calculs péquistes.

CAQ: Guy Ouellette, l’informateur

Après avoir dit qu’il voulait garder sa source confidentielle, le chef caquiste François Legault a finalement admis que le candidat et député libéral sortant de Chomedey, Guy Ouellette, était bien celui qui avait fourni à la CAQ des documents confidentiels et des informations susceptibles de nuire au gouvernement libéral, notamment sur les liens présumés entre Pietro Perrino, un proche des libéraux faisant partie de la haute fonction publique, et un homme d’affaires, Luigi Coretti.

PLQ: Couillard a parlé à Ouellette

Après avoir dit avoir tenté à maintes reprises, et sans succès de s’entretenir avec son candidat dans Chomedey, M. Couillard a dit par la suite qu’il avait finalement réussi à parler à Guy Ouellette, pour obtenir des explications sur ses contacts avec la CAQ.

M. Ouellette aurait alors promis à son chef de travailler à la réélection du PLQ lundi prochain, selon les propos rapportés par M. Couillard.