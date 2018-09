TORONTO — U Sports, l’organisation qui gère le sport universitaire au Canada, a dévoilé une nouvelle politique d’inclusion pour les étudiants-athlètes transgenres afin qu’ils participent aux compétitions qui correspondent à leur identité de genre.

L’organisation a indiqué dans un communiqué publié jeudi que la politique entrait immédiatement en vigueur dans ses 56 établissements membres à travers le pays.

Selon la nouvelle politique, les étudiants-athlètes pourront concourir au sein de l’équipe qui correspond à leur genre biologique ou à leur identité de genre, pourvu qu’ils soient en conformité avec le programme antidopage canadien.

La nouvelle politique a été élaborée par le comité sur l’équité de U Sports et approuvée par le conseil d’administration de U Sports.

«Les membres du comité sur l’équité visaient à assurer que tous les étudiants inscrits dans nos universités canadiennes aient des chances égales d’être sélectionnés au sein des équipes universitaires, indépendamment de leur sexe ou de leur identité et expression de genre», a déclaré dans un communiqué la présidente du comité sur l’équité de U Sports et gérante des sports universitaires, des activités sportives, et de la récréation à l’Université McGill, Lisen Moore.

«Nous sommes très heureux de l’appui du conseil concernant notre politique transgenre avant-gardiste et poursuivons notre démarche visant à aider nos établissements membres au niveau de l’application et de la mise en œuvre de cette politique», a-t-elle ajouté.

Un étudiant-athlète demeure limité à un total de cinq ans d’admissibilité et ne peut concourir qu’au sein des équipes sportives d’un seul genre au cours d’une année scolaire donnée.

La politique approuvée n’est pas conditionnelle à ce qu’un étudiant-athlète se soit, au préalable, soumis à une hormonothérapie pour être autorisé à concourir au sein d’une équipe qui correspond à son identité de genre.