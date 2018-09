MONTRÉAL — Malgré les menaces et le ton du président américain Donald Trump face au Canada, on est très loin du retrait des États-Unis de l’ALÉNA, estiment les anciens premiers ministres Pierre Marc Johnson et Jean Charest.

Les deux hommes ont participé, jeudi à Montréal, à une rencontre du Conseil des relations internationales de Montréal sur les grands accords commerciaux. Ils ont ensuite rencontré la presse.

Alors que l’échéancier approche quant aux négociations entre le Canada et les États-Unis pour renouveler l’Accord de libre-échange nord-américain, les deux hommes se sont montrés relativement optimistes. L’ancien premier ministre Charest a noté qu’il y a «toujours du théâtre à la fin» de ces grandes négociations.

Quant à ceux qui croient que si l’on ne parvenait pas à renouveler l’ALÉNA, on pourrait tout simplement réactiver l’ancien accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, les deux hommes ont indiqué que la moitié des experts prétendent que ce serait automatique, alors que l’autre moitié croient que ce serait plus compliqué.