Voici quelques citations de la journée de jeudi dans la campagne électorale:

—–

«Si on forme un gouvernement majoritaire, ce qu’on espère, ou minoritaire, ce qui est une possibilité, on va travailler avec tous les partis. Et on sait que dans certains cas, si ça nous prend une majorité pour introduire une mesure sociale importante, on pourra compter sur l’appui des députés de QS. On le présume.» – Jean-François Lisée, qui semble vouloir cesser les attaques contre Québec solidaire et se présente maintenant comme «l’homme du rassemblement».

—–

«M. Lévesque a inspiré tout un peuple et j’en suis. C’est un homme qui m’a énormément inspirée et honnêtement, cette inspiration-là elle est partout. (…) J’ai vu des nouveaux arrivants comme Amir Khadir qui s’inspirent de René Lévesque. (…) Cet homme-là n’appartient pas à personne, il appartient à notre histoire.» – Manon Massé, qui a répliqué aux péquistes qui lui reprochent de se réclamer de l’héritage de René Lévesque.

—–

«Si je compose un numéro de téléphone et qu’il n’y a pas de réponse, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Ce matin de bonne heure on a commencé à lui laisser des messages, hier soir également.» – Philippe Couillard, qui a tenté pendant plusieurs heures de joindre son controversé candidat dans Chomedey, Guy Ouellette.

—–

«Je désapprouve le fait que ces gens (les immigrants) ne contribuent pas positivement au Québec, je pense que ces gens contribuent positivement et j’estime que nous devons, pour eux et pour nous, oeuvrer à une meilleure intégration.» – François Legault, qui a cherché à se distancier d’une électrice et de sa diatribe sur les immigrants «qui effacent» les Québécois, même s’il lui a pourtant dit qu’il allait se battre pour elle.