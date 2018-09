MONTRÉAL — Manon Massé persiste et signe: elle se perçoit comme l’héritière de René Lévesque, n’en déplaise à d’anciens ministres péquistes.

La coporte-parole de Québec solidaire et aspirante au poste de première ministre a expliqué vendredi que M. Lévesque appartient à tous les Québécois et qu’il l’a profondément inspirée.

Jeudi, cinq ministres et deux directeurs de cabinet du gouvernement de René Lévesque ont blâmé sévèrement Manon Massé et Québec solidaire par lettre, reprochant essentiellement à la candidate solidaire d’avoir tenté d’associer son parti à l’héritage de M. Lévesque.

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, s’est dit d’accord, vendredi, avec les auteurs de la lettre. Il a affirmé que le discours tenu par Mme Massé en était un de «tentative d’appropriation politique».

PQ: les surplus imprévus pour l’environnement

M. Lisée a parlé d’environnement, vendredi matin, s’engageant à utiliser une partie des surplus budgétaires pour réduire la «dette environnementale» du Québec.

Lors d’un point de presse s’étant déroulé à Acton Vale, en Montérégie, le chef du PQ a expliqué qu’un gouvernement péquiste utiliserait les surplus dits «imprévus», par exemple ceux générés si la croissance économique est plus forte qu’anticipée, pour nettoyer les rivières et les lacs et décontaminer les sols.

S’il est élu, M. Lisée donnera aux ministères des Finances et de l’Environnement le mandat de calculer le montant de la «dette environnementale» de la manière la plus précise possible.

PLQ: le plan économique de la CAQ ciblé

De passage à Québec, vendredi matin, le chef libéral Philippe Couillard a de nouveau tourné son attention vers sa plus grande rivale, la Coalition avenir Québec.

Selon M. Couillard, les électeurs doivent s’inquiéter du plan économique caquiste.

Il a indiqué que la CAQ nie le problème de pénurie de main-d’oeuvre qui frappe le Québec.

PQ: Un site raciste aux couleurs du parti

Le Parti québécois s’est tourné vers la Cour supérieure dans l’espoir de faire rapidement fermer un site web présentant des messages racistes accompagnés de son logo et de son slogan, «Sérieusement».

Le PQ se dit atteint dans son droit de propriété intellectuelle et estime qu’il s’agit d’une violation de la Loi électorale.