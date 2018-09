MONTRÉAL — Élections Québec révèle que plus de 1,1 million de Québécois ont exercé leur droit de vote par anticipation en vue de l’élection générale qui aura lieu ce lundi 1er octobre.

Ce nombre correspond à un taux de participation de 17,93%, soit légèrement moins que lors de la campagne électorale de 2014. Il y a quatre ans, 19,27% des électeurs avaient voté par anticipation.

Plus précisément, ce sont 1 103 206 électrices et électeurs qui ont déposé leur bulletin de vote dans l’urne entre le 21 et le 27 septembre.

Ces votes ont eu lieu dans des lieux déterminés pour le vote par anticipation dans chaque circonscription; dans les bureaux des directeurs de scrutin; dans des établissements d’enseignement; dans des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); dans des hôpitaux; dans des centres de réadaptation ou à domicile.

Le dépouillement du vote par anticipation sera effectué le soir de l’élection générale, le 1er octobre.