MONTRÉAL — Les employés des magasins et des bureaux de la Société des alcools du Québec (SAQ) se sont dotés d’un nouveau mandat de grève de 18 jours à utiliser au moment opportun, a révélé leur syndicat à la suite d’une assemblée générale tenue à Montréal, vendredi.

Les travailleurs, qui ont débrayé vendredi dans le cadre d’un précédent mandat de six jours, ont voté à 86 pour cent en faveur de ce second mandat.

Dans un communiqué, la présidente du syndicat, Katia Lelièvre, a expliqué que le blitz de négociations amorcé le 17 septembre n’avait pas donné les résultats escomptés et que l’employeur demeurait «sur ses positions».

Selon le syndicat, la précarité des employés à temps partiel et les questions monétaires constituent les deux principaux obstacles à une entente.

Vendredi était la cinquième journée de grève pour les employés des magasins et des bureaux de la SAQ, qui ont aussi débrayé un jour en juillet et en août ainsi que deux jours au début du mois de septembre dans la foulée du mandat de six jours décrété en juin.

Le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ compte 5500 membres et est rattaché à la Fédération des employés et employées des services publics, affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

La convention collective est échue depuis le 31 mars 2017.