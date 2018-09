Voici quelques citations de la journée de vendredi dans la campagne électorale:

«L’immigration, ça relève d’Ottawa.» – François Legault, qui affirme qu’un gouvernement caquiste enverrait à Ottawa la facture des soins de santé de la nouvelle catégorie de sans-papier qu’il aurait lui-même créée.

«Que ferait M. Legault avec ces personnes? Il n’a pas plus de détails. (…) Il ne précise pas les services auxquels les sans-papier auraient droit.» – Marc Tanguay, candidat libéral et député de Lafontaine.

«Je ne veux pas faire parler les morts.» – Manon Massé, qui continue à se présenter comme une héritière politique de René Lévesque, malgré les protestations des péquistes.

«Tous les indicateurs que l’on a sont extrêmement positifs. (…) J’ai assez vu neiger pour dire que la possibilité d’une victoire du PQ est réelle, on y croit, on la veut, on travaille pour ça.» – Jean-François Lisée.