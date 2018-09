MONTRÉAL — Les unités de réserve de l’Armée canadienne au Québec ouvrent leurs portes au public samedi.

Ce sont 31 manèges et unités de réserves de Rouyn-Noranda à Gatineau en passant par Sherbrooke, Matane et Saguenay qui accueilleront le public, entre 10h et 16h.

Des centaines de réservistes seront présents afin répondre aux questions. Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations interactives et à plusieurs autres activités.

L’initiative, qui se déroule pour une 2e année, a aussi comme objectif de recruter de nouveaux membres au sein de la réserve de l’Armée. En vertu de la nouvelle politique de défense du Canada, le gouvernement s’est engagé à augmenter le bassin de la Force de réserve à 30 000 réservistes, soit une augmentation de 1500.