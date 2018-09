Voici quelques citations de la journée de samedi dans la campagne électorale:

—–

«Lundi, marquons l’histoire!»

— Le chef de la Coalition avenir Québec François Legault qui semble humer quelques effluves de victoire.

—-

«(François Legault) qui est à la veille… qui dit qu’il veut devenir premier ministre, personne ne soutient ses politiques»

— Le chef du Parti libéral Philippe Couillard qui a bien failli commettre un lapsus.

—-

«Tant que vous ne les avez pas trouvés, vous ne vous couchez pas.»

— Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, encourageant ses militants à convaincre des indécis de voter pour son parti.

—-

«On est dans une élection très différente des autres. Québec solidaire est à des niveaux d’appuis historiques. Je suis confiant que ce phénomène ne se produira pas. Traditionnellement, c’est beaucoup plus tôt que les intentions de vote de Québec solidaire fléchissaient durant les campagnes électorales. On est à 48 heures du vote et on est encore en montée.»

— Le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui ne craint pas glisser de quelques points au suffrage universel par rapport aux sondages.