MONTRÉAL — A la veille de la Journée internationale des aînés, l’organisme Les Petits Frères demande à la population de prévoir une visite à une personne âgée lundi.

Plusieurs aînés sont seuls et isolés, et une visite peut parfois faire toute la différence.

Les bénévoles des Petits Frères se mobiliseront lundi pour aller à la rencontre de milliers d’entre eux.

Des activités sont organisées dans 11 régions du Québec, que ce soit au domicile des personnes âgées ou à l’hôpital, pour les aînés qui sont trop malades ou fragiles pour sortir.

Plus de 640 000 Québécois sont âgés de 75 ans ou plus et près du tiers d’entre eux éprouvent un besoin criant «de dignité et de relations» dans leur vie. Chaque petit geste a le pouvoir d’illuminer leur existence, dit l’organisme.