Un automobiliste et un motocycliste ont perdu sur la vie dans deux accidents distincts dans le Bas-Saint-Laurent, lundi, a révélé la Sûreté du Québec (SQ).

Une collision face à face est d’abord survenue vers 9h50 entre un camion-benne et un autre véhicule sur la route 232, dans la municipalité de La Trinité-des-Monts.

À son arrivée, le policier a constaté que le conducteur du véhicule était inconscient. Il a été transporté à un centre hospitalier où son état a été constaté. Le conducteur du camion-benne était pour sa part légèrement blessé.

À première vue, le véhicule a percuté le camion lorsqu’il a dévié de sa voie pour une raison indéterminée, a expliqué le porte-parole de la SQ Louis-Philippe Bibeau.

Un second accident a impliqué un camion semi-remorque et une motocyclette. Il est survenu, vers 12h25, à Saint-Anaclet, à l’intersection de la route Neigette et du 4e rang Est.

Selon les premières constatations, en voulant traverser l’intersection, le motocycliste aurait percuté l’arrière de la remorque à plateforme du camion.

À la suite de l’impact, le motocycliste a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté plus tôt en journée.

Selon la SQ, tout porte à croire qu’il s’agit d’une erreur de distraction ou d’un mauvais calcul du moment auquel accélérer.