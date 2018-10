MONTRÉAL — Au terme d’un marathon électoral de 39 jours, les électeurs du Québec choisissent leur prochain gouvernement ce lundi dans le cadre de la 42e élection générale.

Voici notre couverture en direct du déroulement de cette soirée électorale.

— — —

19 h 00

Les électeurs ont encore une heure pour exercer leur droit de vote avant la fermeture des bureaux de scrutin.

Pour le moment, peu de militants ont débarqué dans les différents lieux de rassemblement des quatre principaux partis.

Le Parti libéral du Québec tient son rendez-vous à Saint-Félicien, au Saguenay—Lac-Saint-Jean, où réside le chef Philippe Couillard. La Coalition avenir Québec a opté pour le Centre des congrès de Québec.

En ce qui a trait au Parti québécois et Québec solidaire, les deux formations ont respectivement opté pour l’Usine C et l’Olympia, qui ont pignon sur rue à Montréal.

Dans tous les cas, les chefs suivent le déroulement de la soirée ailleurs, principalement dans des chambres d’hôtel, pour ensuite se rendre au lieu de rassemblement de leur parti.

Au moment de la dissolution de l’Assemblée nationale, les libéraux contrôlaient 68 sièges, le PQ 28, la CAQ 21 et QS trois.

Selon le Directeur général des élections du Québec, le taux de participation était estimé à 40,7 pour cent vers 16 heures.