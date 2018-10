Les visages étaient longs lundi soir au rassemblement montréalais du Parti libéral du Québec (PLQ), au New City Gas, au moment de l’annonce, à 20h34, d’un gouvernement caquiste majoritaire. Plusieurs candidats libéraux étaient toutefois déjà élus en début de soirée, et la foule s’accrochait à ses gains pour célébrer.

Le candidat libéral dans Jacques-Cartier, Gregory Kelley, n’a eu besoin que de quelques minutes pour confirmer son élection. Le libéral Pierre Arcand a aussi été élu dans Mont-Royal–Outremont. Jennifer Maccarone a quant à elle remporté la faveur des électeurs de Westmount-Saint-Louis, alors que la fiscaliste Marwah Rizqy fera son entrée à l’Assemblée nationale comme députée de Sainte-Laurent.

La ministre sortante de l’Enseignement supérieur, Hélène David, a gagné les suffrages dans Marguerite-Bourgeoys. Le ministre des Transports, André Fortin, a aussi été élu rapidement dans Pontiac.

Enrico Ciccone, qui succédait à François Ouimet évincé par le parti, a lui aussi été élu dans Marquette. Idem pour Filomena Rotiroti dans Jeanne-Mance-Viger. Philippe Couillard a aussi été élu dans Roberval. Le ministre des Finances, Carlos Leitao, est également élu dans Robert-Baldwin, tandis que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, l’emporte dans La Pinière.

Christine St-Pierre est aussi élue dans Acadie, alors qu’Isabelle Melançon a déjà conquis Verdun. D’autres résultats tomberont au compte-goutte au courant de la soirée.

Il faut dire que la journée d’aujourd’hui était spécialement cruciale pour Philippe Couillard qui devait faire mentir les pronostics, à l’image des élections de 2014. Le premier ministre sortant deviendra vraisemblablement le seul leader libéral élu à n’avoir fait qu’un seul mandat depuis le règne d’Adélard Godbout.

À 20h34, lundi soir, Radio-Canada annonçait effectivement que le prochain gouvernement sera caquiste et majoritaire.

Le Parti libéral espère tout de même conserver son emprise sur la région métropolitaine et ses environs après le scrutin, dans un contexte plus serré et plus polarisant dans certains de ses châteaux forts.

Au cours de la campagne, le PLQ a souvent réitéré sa volonté de conserver le statu quo sur les seuils d’immigration, s’opposant ainsi à la réduction souhaitée par les caquistes. Les libéraux se sont aussi engagés à développer plusieurs projets structurants dans la métropole, notamment à aller de l’avant avec le Réseau express métropolitain (REM) et à collaborer avec l’administration Plante en vue de l’implantation de la ligne rose dans le réseau du métro.

Au Collège Montmorency de Laval, le chef Philippe Couillard a aussi promis la gratuité des transports publics pour les étudiants à temps plein et les personnes âgées de 65 ans et plus. Une mesure qui coûterait 200M$ dès un premier mandat.

En rafale, parmi ses promesses phares, le PLQ s’est aussi engagé à instaurer un crédit d’impôt pour la rénovation pour les familles accueillant un proche aîné, l’accès à internet haute vitesse et au réseau cellulaire partout au Québec, 1500 nouvelles places en CHSLD, un montant annuel de 150$ à 300$ par enfant pour chaque famille, l’ouverture de 25 supercliniques supplémentaire ou encore la bonification des services de francisation en entreprise.

En éducation, le parti a aussi promis un investissement substantiel de 3G$ dans le réseau de l’éducation sur quatre ans, ainsi qu’une somme de 400M$ de plus par année sur 10 ans pour la rénovation des établissements scolaires.