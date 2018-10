La soirée a été très difficile pour le Parti québécois (PQ), qui a subi lundi soir une lourde défaite avec l’un des pires scores de son histoire. À l’Usine C où se sont réuni les militants péquistes, les mines étaient graves et les éclats de joie très rares.

Le PQ n’a réussi à faire élire que 10 députés autour de 22h, lundi soir, au cours d’une soirée électorale extrêmement difficile pour le parti souverainiste.

Sur l’île de Montréal, le bilan est terrible pour les candidats vedettes du PQ et aussi pour le chef, Jean-François Lisée. Ce dernier est demeuré toute la soirée derrière le solidaire Vincent Marissal. Maka Kotto, dans Bourget, était en voie d’être défait alors que sa collègue d’Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier, a mordu la poussière derrière Alexandre Leduc, de Québec solidaire.

La formation politique souverainiste conservera ses acquis dans Jonquière, Matane-Matapédia, Rimouski, Duplessis, René-Lévesque et Bonaventure. Catherine Fournier, dans Marie-Victorin, était aussi en tête au moment de mettre en ligne, tout comme la vice-cheffe du parti, Véronique Hivon dans Joliette.

Dans Chicoutimi, une circonscription péquiste depuis la création du parti, la Coalition avenir Québec a défait la candidate du PQ, Mireille Jean.

Interrogé sur les ondes de RDI, Pascal Bérubé, réélu dans Matane-Matapédia, n’a pas souhaité réagir sur le score catastrophique de son parti. «Ne comptez pas sur moi pour faire des analyses ce soir. Je suis député de Matane-Matapédia et j’ai envie de célébrer cette victoire localement. Pour les analyses, vous êtes suffisamment nombreux sur le plateau pour en faire» , a-t-il lancé au chef d’antenne, Patrice Roy.

«Ce n’est pas facile. On regarde les résultats comme tout le monde. On va attendre la toute fin des résultats pour analyser les choses en profondeur, mais une réflexion s’impose, clairement», a pour sa part déclaré la présidente du PQ, Gabrielle Lemieux.

Si ces résultats se maintiennent, le parti québécois n’aura même pas suffisamment d’élus pour former un groupe parlementaire au Salon Bleu puisqu’il fait au moins 12 députés. Avant la dissolution de l’Assemblée nationale, le Parti québécois comptait 28 députés.

Retour sur campagne

Parti de loin au déclenchement de la campagne, le PQ aura su tirer son épingle du jeu grâce à quelque coup de communication marquant, comme le fameux bus multicolore, la promesse d’un service de lunchs pour tous les écoliers ou encore le «Tinder du covoiturage», une application pour regrouper les services de covoiturage. Enfin, en proposant un vaste plan de décongestion pour Montréal, «le Grand déblocage», M. Lisée a aussi pris ouvertement position en défaveur du Réseau express métropolitain (REM), alors qu’un consensus se dégageait entre les libéraux et les caquistes pour ce projet de transport collectif.

En fin de campagne, et sans en aviser sa propre équipe, Jean-François Lisée a pris le risque d’attaquer la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, et son chef, Gaétan Châteauneuf, lors du débat des chefs de TVA, le 20 septembre. Il a aussi appelé les Québécois à se «méfier» de Québec solidaire et de son programme politique.

Laissant de côté les questions identitaires, le PQ s’est davantage positionné sur les questions environnementales, promettant plusieurs engagements pour lutter contre les changements climatiques.

Il s’est engagé à baisser de 23% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Affirmant aussi vouloir geler la rémunération des médecins, M. Lisée souhaitait aussi imposer davantage les banques et les hauts dirigeants. Enfin, le PQ a promis un chèque de 350$ par année pour les aînés ayant un revenu de moins de 35 000$.