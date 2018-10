Le Parti québécois (PQ) brille par son absence dans la ville de Québec et les circonscriptions aux alentours ainsi que dans les couronnes nord et sud et sur l’île de Montréal. Seule la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier, survit à la vague caquiste et solidaire qui a déferlé sur ces régions.

Le Parti libéral du Québec a conservé la majorité de l’île de Montréal sans problème.

La circonscription de Laurier-Dorion leur échappe toutefois aux mains de QS.

Le grand perdant sur l’île est sans aucun doute le Parti québécois, qui perd quatre circonscriptions, dont celle de son chef, Jean-François Lisée.

QS arrive second dans sept circonscriptions de l’île.

La CAQ fait son entrée à Montréal avec deux députés.

Les résultats des couronnes de Montréal

Résultats de la région de Québec

Candidats vedettes