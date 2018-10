MONTRÉAL — Le réveil est brusque pour les centrales syndicales, qui se retrouvent avec, au gouvernement, le parti le plus éloigné des prises de positions syndicales, parmi les quatre qui ont récolté des votes lundi.

La Coalition avenir Québec veut réduire le nombre de fonctionnaires, s’oppose à la hausse du salaire minimum à 15 $ et n’a pas la réputation d’être très ouverte aux syndicats. N’empêche: les syndicats l’invitent au dialogue social, à ne pas gouverner seul.

Au cours d’une entrevue avec La Presse canadienne, mardi, le président de la FTQ, Daniel Boyer, était encore un peu sous le choc devant l’ampleur de la victoire de la CAQ. Il trouve contradictoire le fait que la CAQ veuille diminuer les impôts et les taxes et réduire le nombre de fonctionnaires, tout en étant déterminée à réinvestir en éducation et en santé. Néanmoins, le président de la plus grande centrale syndicale au Québec se dit prêt à donner la chance au coureur.

À la Centrale des syndicats du Québec, la présidente Sonia Éthier a dit espérer que le gouvernement Legault ne serve pas le même remède que le gouvernement Couillard, à savoir des politiques d’austérité.

La CSN aussi espère les réinvestissements promis en éducation et en santé.