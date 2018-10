QUÉBEC — Le nouveau premier ministre élu François Legault a ouvert son jeu pour les semaines à venir.

Mardi, à sa première conférence de presse depuis son élection, à Québec, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) a fait état de ses plans concernant les priorités de son gouvernement et la transition en cours.

– Il a confirmé que son futur secrétaire général du Conseil exécutif sera Yves Ouellet. M. Ouellet deviendra ainsi le plus haut fonctionnaire l’État québécois.

«Mon premier objectif, que je lui ai dit, c’est de m’assurer que les hauts-fonctionnaires et l’ensemble de la fonction publique adhèrent aux changements qu’on veut faire au cours des prochains mois», a-t-il dit.

– M. Legault a laissé entendre que son conseil des ministres allait être formé et prêter serment dans les deux semaines suivant l’élection, conformément aux conventions, mais que cela était plus complexe en raison de sa mission en Arménie.

– Il a aussi indiqué qu’il y a de «bonnes possibilités» que la Chambre soit rappelée avant le temps des fêtes.

– Il a fait savoir qu’il s’attaquera rapidement au mandat d’Investissement Québec pour revoir et son rôle et que l’instance en fasse plus pour attirer des entreprises ici.

– Il a aussi évoqué que des «mesures concrètes» seront prises rapidement pour «remettre de l’argent dans le portefeuille des Québécois».

– En éducation, un «parcours» sera mis en oeuvre pour dépister le plus précocement possible les problèmes d’apprentissage des enfants. Le plan de rénovation des écoles devrait également être mis en place dans les prochains mois.

– Étant donné que le cannabis sera légalisé par le fédéral le 17 octobre, M. Legault a dit qu’il allait prendre des mesures dans les prochaines semaines, cela en vue de modifier le cadre législatif déjà adopté par le gouvernement Couillard pour hausse de 18 à 21 ans de l’âge légal pour consommer du cannabis.

– Le gouvernement Legault entreprendra promptement des négociations avec la Fédération des médecins omnipraticiens pour améliorer l’accès aux soins en première ligne.