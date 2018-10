BOUCHERVILLE, Qc — Les employés de l’État en position d’autorité qui refuseront d’enlever leurs signes religieux sous un gouvernement caquiste seront relocalisés ou licenciés, a affirmé la députée Geneviève Guilbault.

La porte-parole du parti pendant la période de transition a dit que les policiers, juges, procureurs, gardiens de prison et enseignants récalcitrants seraient les artisans de leur propre malheur dans ce cas, puisqu’ils choisiraient de laisser tomber leur emploi.

La députée s’est aventurée sur ce terrain glissant mercredi, à la réunion des candidats caquistes élus et défaits, à Boucherville.

L’objectif de la nouvelle loi que proposera la Coalition avenir Québec (CAQ) pour interdire le port de signes religieux dans la fonction publique pour les employés en position d’autorité est de «mieux intégrer les immigrants, pour être plus accueillant et plus inclusif», selon elle.