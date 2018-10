MONTRÉAL — Des groupes qui s’opposent au racisme systémique qui sévit selon eux au Québec et au Canada organisent une manifestation, le 7 octobre à Montréal, et ils affirment y attendre «au moins 1000 personnes».

Au cours d’une conférence de presse, jeudi à Montréal, ils l’ont admis d’emblée: ils organisent cette manifestation depuis l’été dernier et ils l’auraient tenue, que ce soit la Coalition avenir Québec, le Parti libéral, le Parti québécois ou Québec solidaire qui soit élu.

Néanmoins, ils en ont profité pour écorcher François Legault et son gouvernement nouvellement élu, qui prônent des politiques racistes et qui menacent la paix sociale, selon eux. Et même si M. Legault s’est déjà distancié des félicitations et messages reçus de la part de Marine Le Pen, cela ne change rien à leurs yeux.

L’un des groupes qui participera à la manifestation, dimanche prochain à la Place Émilie-Gamelin, a particulièrement dénoncé le fait que M. Legault ait déjà annoncé qu’il allait aller de l’avant avec son engagement d’interdire le port de signes religieux ostentatoires aux personnes en autorité, incluant les enseignants.

Scott Weinstein, du groupe Voix juives indépendantes, a invité tous les enseignants à faire exprès pour porter des signes religieux, en solidarité avec les enseignants qui seront visés par cette future mesure législative, si elle est adoptée.