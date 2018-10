SYDNEY, N.-É. — Un veuf de la Nouvelle-Écosse a été ravi de recevoir près d’un millier de lettres, en provenance du monde entier, après que sa fille a invité des personnes à lui envoyer des cartes alors qu’il approchait de son premier anniversaire sans son épouse bien-aimée.

Gerard Dunn n’y croyait pas quand il a vu sa fille Miriam mettre des piles de cartes et de lettres sur le canapé de sa maison à Sydney.

L’homme de plus de 90 ans avait conservé les cartes qu’il avait reçues de sa femme Ellen lors des nombreux anniversaires et des vacances partagés au cours de plus de six décennies de mariage.

Pour le premier anniversaire depuis le décès d’Ellen, sa fille a décidé d’offrir à l’ancien employé du bureau de poste un cadeau spécial en invitant les utilisateurs de Twitter à lui envoyer leurs meilleurs vœux.

La demande a été partagée plus de 20 000 fois. En quelques jours à peine, le père de sept enfants a reçu près de 1000 lettres et cartes.

Gerard Dunn est capable de lire l’avalanche de courrier lui-même, sans lunettes!